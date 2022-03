Oud-korpschef Paul Monsels op 77-jarige leeftijd overleden

In Suriname is oud-korpschef van de Surinaamse politie, Paul Monsels, zondag 13 maart op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was jaren nierpatiënt en al geruime tijd ziek en bedlegerig.

Monsels was van 1983 tot en met 1986 waarnemend korpschef. Van 1986 tot en met 1 januari 1994 was hij korpschef en opperbrandmeester. Van 1994 tot en met 1996 fungeerde hij als beleidsadviseur van de minister van Justitie en Politie. Van 1996 tot aan zijn pensionering was hij manager bij het Korps Brandweer Suriname en op 2 februari 2005 ging hij officieel met pensioen.

Hij heeft in zijn carrière als politiechef de basis gelegd voor de afdelingen Onderzoek Personeelszaken (OPZ), Voorlichting en Publiciteitsdienst en het Centraal Inspectieorgaan.

Bij zijn afscheid in 2005 haalde toenmalig korpschef Delano Braam aan dat Monsels het politiekorps gedurende zeer moeilijke periodes heeft gediend te weten: de grote stakingen en ongeregeldheden van 1973; de periode voor en tijdens de onafhankelijkheid in 1975; de staatsgreep van 1980 met de voor hem persoonlijke vernedering van detentie en de gebeurtenissen van 1982 alsook de binnenlandse oorlog vanaf 1986.

Na zijn pensioen werd hij in het ziekenhuis opgenomen en moest hij starten met nierdialyse. Vernomen wordt dat de oud-korpschef de laatste jaren ziek was en niet in staat was om zelfstandig te lopen. Na een langdurig ziekbed heeft hij zondag afscheid genomen van zijn dierbaren.