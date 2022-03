Drie doden bij tragisch verkeersongeval te Coronie

Bij een tragisch verkeersongeval in Coronie zijn maandagavond drie doden te betreuren. Het ongeval met een auto gebeurde rond 19.30u op de Oost-Westverbinding in Suriname, ter hoogte van kilometer 124.

Vier mannen zaten in het voertuig, toen de auto door tot nog toe onbekende reden van de weg raakte en ondersteboven in een trens terecht kwam. Vernomen wordt dat de slachtoffers allemaal bekneld raakten in het voertuig.

Een van de mannen wist tijdig uit de auto te springen. Deze 23-jarige man verklaarde dat ze vanuit Paramaribo naar Nickerie reden. Het gaat om bouwvakkers die klaar waren met werkzaamheden.

De ontzielde lichamen werden door omstanders en de ingeschakelde brandweer uit het water gehaald. De politie van Coronie is ter plaatse voor onderzoek.