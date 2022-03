COVID-19 Brigade Nickerie beboet mondkaploze burgers

De COVID-19 Brigade van Nickerie heeft afgelopen week 15 personen op verschillende locaties beboet voor het niet dragen van een mond- en neusbedekking. De uitgedeelde boetes zullen de staat SRD 7.500 opleveren.

In Suriname geldt nog een mondkapjesplicht. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. De boete bij overtreding is vastgesteld op SRD 500.

Zondag 13 maart was het precies 2 jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Suriname was vastgesteld. Sindsdien heeft het land 5 golven gekend. De 5e loopt nu ten einde.

Tot en met zondagavond hebben 1.321 personen het leven gelaten als gevolg van besmetting met het gevreesde virus. Sinds de uitbraak zijn er in totaal 78.763 gevallen genoteerd.

Hieronder het COVID-19 dashboard van de overheid.