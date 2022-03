Auto knalt tegen EBS-mast en vliegt vervolgens in brand vlakbij Torarica

De bestuurder van een Toyota Mark-II is afgelopen nacht tegen een EBS-mast vlakbij hotel Torarica geknald, waarna de auto in brand vloog. Dit gebeurde rond 01.30u ter hoogte van Tangelo aan de Kleine Waterstraat.

Harvey Laing, voorlichter van het Korps Brandweer Suriname (KBS), zegt dat de melding van de autobrand omstreeks 01.30u binnenkwam. Bij aankomst van de Surinaamse brandweer stond het voertuig reeds in lichterlaaie.

Volgens Laing kwam het voertuig eerst tegen aan EBS-mast en vloog daarna in brand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De auto is nagenoeg geheel afgebrand. De oorzaak is vooralsnog onbekend.

De politie van het ressort Centrum heeft de zaak in onderzoek.