WWF-Guianas introduceert Plastic Pick Up & Run voor Earth Hour

WWF-Guianas organiseert 26 maart, de dag van Earth Hour, een Plastic Pick Up & Run in Paramaribo. Teams van sportievelingen gaan plastic opruimen op straat en tegelijk joggend werken aan hun conditie. De Plastic Pick Up & Run vertrekt vanaf Waka Pasi en voert ca. 5 km door het stadsdeel Combé/Paramaribo Noord. Na afloop wordt het opgeruimde plastic en ander afval door Earth Hour-partner SuReSur ingezameld voor recycling en verwerking. Iedereen kan gratis deelnemen aan het event.

Sportief clean up-fenomeen

Pick Up & Runs worden in Europa en de Verenigde Staten geregeld georganiseerd. Het wordt daar ook wel ploggen genoemd. De naam is afgeleid van het Zweedse woord plogga up (oppakken) en joggen. In Suriname introduceert WWF-Guianas dit sportieve clean up-fenomeen op de dag van Earth Hour, dat dit jaar in het teken staat van plastic vervuiling.

Earth Hour is de jaarlijkse wereldwijde campagne van WWF die dit jaar op 26 maart plaats vindt. Tussen 20.30 en 21.30 lokale tijd gaat wereldwijd bij miljoenen mensen en bij beroemde gebouwen een uur het licht uit als signaal dat we beter met de aarde moeten omgaan. WWF-Guianas richt zich dit jaar met Earth Hour op plastic vervuiling.

Plastic afval

Het programma van Earth Hour op 26 maart speelt zich af op Waka Pasi. Eerst worden om 14.00 uur de plastic kunstwerken onthuld die de leerlingen van de Nola Hatterman Art Academy hebben gemaakt van plastic afval. De kunstobjecten dragen de boodschap uit dat we het plastic probleem moeten oplossen om de natuur te beschermen. Vervolgens is er tussen 17.00 en 19.00 uur de Plastic Pick Up & Run. En ’s avonds tussen 20.30 en 21.30 uur is er Earth Hour waarbij het licht een uur gedoofd wordt.

Veel plastic afval belandt via de rivieren in de oceaan waar het ernstige gevolgen heeft voor de natuur. Zo sterven zeeschildpadden, dolfijnen, walvissen en vogels doordat ze verstrikt raken in plastic afval en doordat ze het voor voedsel aanzien. Ook de gezondheid van mensen loopt gevaar. Wij krijgen plastic namelijk binnen via visconsumptie. WWF-Guianas heeft dit jaar SuReSur als Earth Hour-partner, de stichting die de inzameling en recycling van plastic in Suriname verzorgt.