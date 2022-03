Automobilist zwaargewond afgevoerd na flinke botsing Indira Gandhiweg

Bij een zware aanrijding in de nacht van zaterdag op zondag aan de Indira Gandhiweg in Suriname, is één autobestuurder zwaargewond door een ambulance afgevoerd.

Het ongeval gebeurde omstreeks 03.30u ter hoogte van pandnummer 403. Het grijs gelakte voertuig kwam vanuit Lelydorp en de andere auto reed in de tegengestelde richting. De bestuurder van de grijze auto raakte nabij Valens’ vermoedelijk een verhoging bij het trottoir en verloor de controle over het stuur.

Hij doorkruiste de weg waar de andere auto reed, met als gevolg een botsing. De veroorzaker raakte zwaargewond en bloedde hevig. Hij werd door omstanders uit de auto gehaald en op het fietspad gelegd.

Een ingeschakeld ambulance heeft de man naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. Vermoedelijk verkeerde hij onder invloed van alcohol. Het is niet bekend of de man over een geldig rijbewijs beschikt.

Beide voertuigen zijn in verband met het onderzoek in beslag genomen door de Surinaamse politie.