Truck met hout gekanteld op Oost-Westverbinding na aanrijding

Op de Oost-Westverbinding nabij Peperpot City is vrijdagavond rond 20.00 uur een DAF-truck met gezaagd hout gekanteld na een aanrijding met een personenauto (Toyota Blade). De lading lag hierdoor verspreid over de weg.

De personenwagen reed achter de truck richting Meerzorg. Door nog onbekende redenen ramde de bestuurder zijn voorrijder hard van achteren. De chauffeur verloor de controle over het stuur en de truck kwam dwars over de weg te liggen.

Er vielen wonder boven wonder geen persoonlijke ongelukken. De truck en de personenauto raakten zwaar beschadigd. Een van de bevestigingen van de achterste banden van de truck raakte zelfs los en belandde in de berm.