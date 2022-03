Man verkracht 29-jarige buitenvrouw nadat ze seks met hem weigert

Een 29-jarige vrouw in Suriname heeft aangifte tegen haar vriend gedaan, wegens verkrachting en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Dit zou vrijdag rond middernacht hebben plaatsgevonden in Wanica.

Volgens de aangeefster woont zij in een huurhuis en kreeg ze gisteravond bezoek van haar vriend, die de huur voor haar betaald. De man komt af en toe bij haar, omdat hij zelf ook een gezin heeft.

In de avond toen ze beiden naar bed gingen, wilde de vriend seks met haar. Ze weigerde dit, omdat zij zich niet lekker voelde. Dit viel niet in goede aarde bij de man, die de dame vervolgens tegen haar wil in seksueel misbruikte. Volgens de aangeefster werd zij verkracht.

Het slachtoffer moest daarbij klappen incasseren en werd met de dood bedreigd; als ze naar de politie zou stappen zou de man haar vermoorden. De doodsbange vrouw wist geen raad en schakelde uiteindelijk wel de Surinaamse politie in.

Ze werd met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp voor behandeling. Het onderzoek duurt voort.