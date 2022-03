Man betrapt fruitdief op heterdaad en lost schoten met geweer

Een fruitdief die zich afgelopen vrijdag zonder toestemming op een terrein van een ander begaf om fruit te plukken, kreeg daarbij de schrik van z’n leven. De eigenaar van het terrein in Suriname loste enkele schoten met zijn jachtgeweer, toen hij de dief op heterdaad betrapte.

Dit gebeurde vrijdagmiddag rond 17.15u in Paramaribo. Volgens de benadeelde pakte hij zijn jachtgeweer, toen hij de man op zijn terrein betrapte op het stelen. Bij die gelegenheid loste de aangever drie waarschuwingsschoten om de fruitdief vrees aan te jagen.

Kort daarna kwam de ingeschakelde politie ter plaatse en heeft beide partijen overbracht naar het bureau. Het jachtgeweer waarmee er geschoten is, werd voor onderzoek in beslag genomen. Vernomen wordt dat het wapen gedekt is middels een vuurwapen machtiging.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt er een beslissing genomen.