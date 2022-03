Hooghart noemt NPS-voorzitter Rusland een ‘bobo’; wil samenwerking NPS en NDP

Ronald Hooghart heeft gisteren uitgehaald naar de NPS en haar voorzitter Gregory Rusland. Hij noemde Rusland een ‘bobo’ en riep hem op om de coalitie te verlaten, omdat de huidige Surinaamse regering de bevolking volgens hem voor de gek houdt.

Hooghart, die in 2015 namens de NDP in het parlement zat, vindt ook dat de NPS en NDP moeten samenwerken. Dat zei hij vrijdag tijdens een protestvergadering, waar hij zichzelf steeds de ‘waarachtige voorzitter’ van de Centrale Landsdienaren Organisatie (CLO) noemde.

Dat laatste benadrukt hij omdat de meerderheid van het bestuur van de CLO in 2020 vóór een motie van wantrouwen tegen Hooghart stemde. Medio oktober dat jaar werd hij bij de CLO ook weggestemd door 18 lidbonden. De huidige voorzitter van de CLO is Michael Miskin, die in augustus 2021 werd gekozen.