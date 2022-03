Dienstwapen en 30.000 SRD van politieman gestolen uit auto

Een tas van een politieman, met daarin een dienstwapen en 30.000 SRD, is zaterdag gestolen uit een voertuig. Dit gebeurde rond 16.00u aan de Afobakaweg in Suriname, ter hoogte van mast 43.

Vernomen wordt dat de agent zich samen met enkele vrienden ter plaatse bevond, toen een voertuig met enkele mannen daar stopte. Ze zochten naar een recreatieoord.

De mannen bleven even ter plaatse en reden daarna weg. Na een tijdje begaf de politieman zich naar zijn voertuig en constateerde dat zijn tas inhoudende het geldbedrag en wapen was weggenomen. Hij schakelde terstond de politie in. De auto was niet op slot.

De politie van Paranam heeft de aangifte opgenomen.