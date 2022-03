165 krapé-eieren in boot onderschept tijdens gezamenlijke patrouille 

Jachtopzieners hebben in samenwerking met de politie van Albina, afgelopen nacht een gezamenlijke patrouille uitgevoerd op de Marowijnerivier. Daarbij is een man aangehouden met krapé-eieren in zijn bezit. Dit gebeurde rond 03.00u op de Marowijnerivier in Suriname.

Tijdens de patrouille trof de gezamenlijke eenheid een boot op de rivier aan, waarin vier mannen inclusief de bootsman voeren. Bij een van hen werd in totaal 165 stuks krapé-eieren aangetroffen, die hij niet lang terug had geraapt.

De verdachte en de schilpadeieren werden overgedragen aan de politie van Albina voor verder onderzoek.

Nagegaan moet worden of de andere passagiers, die in de boot aanwezig waren, zich ook schuldig hebben gemaakt aan het feit. Indien dit wel het geval is zal de Surinaamse politie het vissersvaartuig met bijbehorende buitenboordmotor in beslag nemen.

Het onderzoek duurt voort.