Weer hasj in postpakket uit Nederland aangetroffen

De douane recherche in Suriname, heeft woensdag een man aangehouden die een postpakket met drugs uit Nederland ontving. Dit gebeurde bij een postbedrijf aan de Calcuttastraat in Paramaribo.

De 37-jarige Giorgi S. begaf zich woensdag naar het postbedrijf om een doos met daarin levensmiddelen op te halen. Bij visitatie stuitte de douanerecherche op onregelmatigheden in het pakket. Het bleek dat er tussen de levensmiddelen 700 gram hasj verborgen was.

De man is na de ontdekking van de drugs aangehouden en overgedragen aan de Narcotica Brigade voor het verder onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Giorgi in verzekering gesteld.

De Nederlandse autoriteiten werken aan de aanhouding van de afzender.