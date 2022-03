Vrouw vergeet deur op slot te doen en krijgt bezoek van ongewenste gasten

In een woning aan de Apintiestraat in Suriname, is in de nacht van woensdag op donderdag diefstal gepleegd. De vrouw des huizes vergat de deur op slot te doen.

Vernomen wordt dat de vrouw de avond ervoor bezig was goederen in een andere ruimte in het huis te verplaatsen. Tijdens de werkzaamheden nam zij een pauze en viel daarbij in slaap.

Ze werd in de ochtend wakker en merkte dat de voordeur van het huis openstond. De vrouw deed de deur op slot en begaf zich wederom ten ruste, omdat zij er niets achter zocht. Toen ze rond 09.00u wakker werd ontdekte zij de diefstal.

De buit betreft een tas met daarin SRD 2.100, Euro 750, een televisietoestel, wat keukengerei, schoolattributen en een mobiele telefoon. Bij onderzoek werd de buitgemaakte tas in de nabije omgeving aangetroffen. Er was nog geld, dat de daders niet hebben gevonden, in de tas.

De politie van De Nieuwe Grond werd ingeschakeld die de aangifte terzake heeft opgenomen. Van de inbrekers ontbreekt elk spoor.