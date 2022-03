VIDEO: Vp Brunswijk bezoekt door hoog water getroffen gebied

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft vandaag een bezoek gebracht aan het Boven Suriname gebied, dat onlangs door hoog water is getroffen. De vp bracht een oriëntatie bezoek aan het dorp Guyaba.

“Wanneer we praten over empathisch en dienend leiderschap dan kunnen we een voorbeeld nemen aan onze vicepresident”, aldus ABOP parlementariër Genevievre Jordan over het bezoek van de vp.

In het Instagram filmpje is de vp te zien bij zijn bezoek aan het dorp. Daar onder de situatie vanaf de lucht gezien. Beide filmpjes zijn gedeeld door DNA-lid Jordan.