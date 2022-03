Powisi buiten levensgevaar; bekent gestolen ketting te hebben doorverkocht

De neergeschoten verdachte Rinaldo Mussendijk meer bekend als ‘Powisi’, die gisteravond door de politie werd neergeschoten, verkeert buiten levensgevaar. Hij heeft toegegeven een gestolen gouden halsketting te hebben doorverkocht.

Powisi werd in verband met een berovingszaak aan de Kwattaweg, door de politie van Munder gezocht. In deze zaak werd een 11-jarig meisje afgelopen weekend voor een fastfood restaurant beroofd van haar halsketting. De sterke arm van de wet arresteerde binnen een etmaal twee verdachten.

De Surinaamse politie ondernam meerdere pogingen om Powisi, die de ketting van de rovers had gekocht, op te sporen. Echter zonder het gewenste resultaat. Volgens de autoriteiten speelde hij een kat en muis spelletje met de politie. Nadat gisteren informatie binnenkwam, dat hij zich aan de Elisabethweg bevond, rukten leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) uit.

Bij het zien van de manschappen reed Mussendijk met volle vaart weg. Tijdens de achtervolging paste de politie alles toe om de man aan te houden. Hij gaf echter geen gevolg aan de sommatie van de politie en zette zijn vluchtpoging voort. Er is daarbij niet op de auto geschoten zoals Powisi’s vriendin bij D-TV beweerde.

Uiteindelijk knalde Powisi met zijn voertuig tegen een EBS-mast. Dit gebeurde op de kruising van de Latourweg en de Martin Luther Kingweg. Hij stapte uit de auto en rende weg. Er werden eerst waarschuwingsschoten gelost om Powisi op andere gedachten te brengen,, maar hij zette zijn vluchtpoging toch door. De wetsdienaren openden daarna het vuur gericht op zijn benen.

Powisi werd volgens de politie in zijn rug geraakt en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Hij ligt momenteel onder politiebewaking in het ziekenhuis en heeft toegegeven de halsketting van ruim 8 gram, voor 7.000 SRD te hebben aangeschaft en deze door te hebben verkocht aan een bekende ondernemer.

Het is overigens niet de eerste keer dat Powisi wegvlucht voor de politie. In januari 2021 werd hij na een lange achtervolging aangehouden. Hij werd er toen van verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan onder andere poging moord en het negeren van het ambtelijk bevel.