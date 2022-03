Leden van de Narcotica Brigade in Suriname hebben deze week een mobiele drugsverkoper klemgereden en aangehouden. Dit vond donderdag plaats aan de Beekhuizenweg in Paramaribo.

Nadat de Narcotica Brigade infomatie binnenkreeg, werd er een onderzoek op touw gezet. Het voertuig waarmee de verdachte Ritchie P. (31) zijn diensten huis aan huis leverde, werd door de politie gesignaleerd en klemgereden.

Bij onderzoek in zijn auto werd in totaal meer dan 200 gram marihuana, 20 gram hasj, ruim 20 gram ‘sukru’ en 25 XTC tabletten aangetroffen en in beslag genomen.

Bij de aanhouding beaamde de 31-jarige een drugsverkoper te zijn en dat dit een van zijn inkomstenbronnen is. Hangende het verdere onderzoek is Ritchie in verzekering gesteld wegens overtreding van de Surinaamse Wet op Verdovende Middelen.