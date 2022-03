Chinese ambassadeur brengt beleefdheidsbezoek aan Nickerie

De Chinese ambassadeur in Suriname Han Jing, heeft onlangs een beleefdheidsbezoek gebracht aan Nickerie. Hij is ontvangen door districtscommissaris Senrita Gobardhan.

Tijdens het bezoek heeft de ambassadeur een rondleiding gekregen in het district. Zo is er een bezoek gebracht aan het zonnepanelenproject van EBS in Stalweide, waarbij de Chinese onderneming Sinosoar de contractor is.

Het gaat in deze om een 2,3 megawatt solar project aan de Savanneweg. Tijdens de ontmoeting tussen de ambassadeur en de dc is er ook gesproken over mogelijke projecten die er in de toekomst, in samenwerking met de ambassade uitgevoerd kunnen worden.