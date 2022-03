Bestuurder rijdt door rood; zware aanrijding met twee gewonden

Op de hoek van de Johan Adolf Pengel- en de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname, zijn donderdag aan het eind van de middag deze twee auto’s met elkaar in botsing gekomen.

Het vermoeden bestaat dat een van de bestuurders door rood is gereden, met als gevolg een zware aanrijding met veel schade aan de voertuigen. Ook raakten twee personen gewond. Ze zijn per eigen gelegenheid naar de SEH gegaan.

De Surinaamse politie kwam ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek. De bestuurder van het zwart gelakte voertuig kon zijn rijbewijs niet tonen aan de politie. Hij verklaarde dat zijn rijbewijs in het binnenland is.