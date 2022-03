400kg cocaïne in dozen met cadeaus uit Suriname onderschept in Rotterdam

De Douane in de Rotterdamse haven heeft tijdens een controle deze week 400 kilo cocaïne aangetroffen in dozen met cadeaus uit Suriname.

De verdovende middelen zaten verstopt in een container geladen met geschenkzendingen uit Suriname, maakte het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekendgemaakt.

De straatwaarde van de partij die op 9 maart werd aangetroffen is 30 miljoen euro. Ook werd er in de zending nog een partij van 3,5 kilo cocaïne aangetroffen door de Douane. De straatwaarde hiervan is 262.500 euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.