SPB en BBS schorsen algemene ledenvergadering

De Surinaamse Politiebond (SPB) en het bestuur van de Beveiligings en Bijstandsdienst Suriname (BBS) hebben vandaag de algemene ledenvergadering geschorst tot nader order.

De leden hebben hun bestuur mandaat gegeven om te onderhandelen met de Surinaamse overheid over de loonsverhoging. Ze zijn het niet eens met de 17% loonsverhoging van de overheid en vragen het verschil van 8% erbij te zetten.

De leden merkten op dat alles in het land de lucht in gaat, behalve hun salaris. Ze gaven aan dat het salaris van de ambtenaren, het enige is dat klein blijft.

“Wij kunnen niet uitkomen met ons salaris; het is alleen om de nutsvoorzieningen te betalen. Als je de enige kostwinner in huis bent ju faya eind van de maand. Wanneer beide partners werken kan je nog wat ermee doen, maar ons salaris is reed achterhaald en belachelijk laag. Door overuren kunnen wij het nog redden”, merkte een van de leden op.

De voorzitters van beide organisaties hebben de leden aangehoord en zullen hun grieven neerleggen bij de regering.

Morgen hebben de twee andere bonden bij het Ministerie van Justitie en Politie, namelijk het Korps Brandweer Suriname (KBS) en de bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS), een algemene ledenvergadering.