Rotary Suriname lanceert gezondheidsloop

Op dinsdag 8 maart 2022 was voor Rotary Suriname de lancering van de ‘District 7030 MOVES’ en is geïnitieerd door District Governor Sonya Alleyne ter herdenking van Wereld Obesitas Dag (World Obesity Day) op 4 maart jongstleden.

Deze dag is uitgeroepen door de World Obesity Federation als speciale dag van actie tegen en response op de obesitas crisis. Het doel van deze dag is het verhogen van awareness, het aanmoedigen van voorspraak, het verbeteren van beleid en het delen van ervaringen. Het thema van dit jaar is “Everybody needs to Act” ter verbetering van het begrip, preventie en behandeling van obesitas.

Rotary Suriname heeft sinds juli 2020 preventie van overgewicht bij kinderen voor de komende jaren als prioriteitsgebied, opgenomen in het jaarplan. Sindsdien zijn door de Rotary clubs in Suriname verschillende materialen ontwikkeld en projecten uitgevoerd voor verschillende groepen in de gemeenschap.

Rotary Club Paramaribo Central (RCPC), als initiatiefnemer, blijft zich de komende jaren inzetten om samen met alle service clubs en groepen in georganiseerd verband, activiteiten te ontwikkelen die een gezonde leefstijl stimuleren.