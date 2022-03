Massameeting PvdA kandidaat-raadslid Mairan Sewtahal in Den Haag

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en kandidaten zijn druk bezig met campagne voeren. In Den Haag kleurt de een de stad rood en de ander de stad geel. Zo houdt PvdA kandidaat-raadslid Mairan Sewtahal op zaterdag 12 maart aanstaande een massameeting in Opera Den Haag.

Sewtahal is bekend van het Suriname Festival dat op het Transvaal Wijkpark wordt gehouden en is de initiatiefnemer van het welbekende kookproject ‘ondernemers en jongeren koken voor oudere’. In zijn campagne staan jongeren en ouderen zeer centraal; zo wil hij voorrang voor studenten die woningen zoeken.

“Ik ga voor gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs. Dit betekent dat kinderen van ouders in een lastige persoonlijke situatie of met een kleine portemonnee ook alle kansen krijgen op een mooie toekomst. Dit krijgen wij voor elkaar door problemen rond het kind snel te zien en aan te pakken, extra onderwijs te stimuleren en achterstanden tegen de gaan. Daarom wil ik dat scholen en maatschappelijke organisaties samen met de gemeente hun problemen bespreken en een aanpak op maat verzinnen”, aldus Sewtahal.

Hij wil ook het pesten onder kinderen bestrijden. “Want 3 op de 10 kinderen worden gepest. Dit kan leiden tot rampzalige gevolgen zoals zelfdoding. Daarom pleit ik voor een Pestbridage in Den Haag, die pesten tegen moet gaan. Maar ook het bouwen van een eigen alledaagse keuken voor alle Haagse ouderen wil ik kunnen realiseren de komende 4 jaren als ik wordt gekozen.”



Zaterdag 12 maart is iedereen uitgenodigd in Opera Den Haag, van 17.00 – 00.00 uur. Daar zullen vele politieke Haagse prominenten als Rabin Baldewsing en Johan Chandoe aan het woord komen. Zijn vent past binnen de traditie dat er aan het einde van de campagne feesten worden georganiseerd door Surinaamse kandidaten, om zo de campagne af te sluiten.