Guels scoort eerste hit met ‘Rekerewa Pijai’

De veelbelovende zangeres Guels heeft met het nummer ‘Rekerewa Pijai’ haar eerste hit gescoord. Het nummer heeft de eerste plaats in de hitlijsten van de Surinaamse zenders radio Boskopu, Radio 10 en SRS bereikt.

“Op de eerste plaats wil ik De Heer bedanken nanga den boen jeje en de fans. Mijn dank is groot. Many thanks voor the love and the support”, reageert ze.

Saviëre Raguel Zarks, zoals ze eigenlijk heet, is achtergrondzangeres van de dance-hall sensatie Psycho. Ze is Aucaanse, maar heeft ook inheems bloed. Haar artiestennaam is afgeleid van haar tweede naam Raguel.

‘Rekerewa Pijai’ is niet de eerste song van Guels. Eerder bracht ze ‘Yu Wini Mi’ en ‘Brown Skin’ uit. De zangeres had het succes van de song wel verwacht. Dit omdat ze naar eigen zeggen veel tijd en energie erin heeft gestopt.