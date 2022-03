Morgen spoed ALV Politiebond over 17% loonsverhoging door overheid 

Het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) heeft al haar leden opgeroepen, voor een spoed algemene ledenvergadering (alv) morgenmiddag omstreeks 12.00u. Op de agenda staat de bespreking van de 17% loonsverhoging door de overheid aan landsdienaren in Suriname.

De voorzitter van de SPB, Poetini Atompai (foto), zegt aan de redactie van Waterkant.Net, dat het bestuur opdracht heeft gekregen van de alv om met de regering te onderhandelen over brutering van SRD 1800 met daarop loonsverhoging minimaal 85 %. De leden willen solidair blijven met de regering en eisen daarom niet alles in een keer. Ze willen 25% uit die 85% voor de eerste uitbetaling in maart 2022.

De voorzitter van de SPB zegt dat het bestuur niet akkoord kan gaan met de regering zonder haar leden hierover in kennis te stellen. In dit kader meent het bestuur om morgen de leden hierover te informeren en zal het besluit geheel aan de alv overlaten. “De beslissing zal ten grondslag bij de leden liggen”, benadrukte Atompai.