Man gewond afgevoerd na steekpartij tussen twee broers

Bij een steekpartij tussen twee broers vanmiddag in Suriname, is één van ze gewond geraakt. Het slachtoffer liep een steekwond op in zijn onderbuik.

De twee mannen raakten rond 15.00u in een woordenwisseling waarna de ene een scherp voorwerp te voorschijn haalde en de ander ermee verwondde. Dit vond plaats te Leonsberg ter hoogte van de aanmeer steiger.

De verdachte werd ter plaatse aangehouden door de politie. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in de onderzoek.