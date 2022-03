Leverancier gestoken bij overval voor winkel

Twee criminelen hebben woensdagmiddag bij een gewapende roofoverval voor een winkel in Suriname, een coca cola leverancier neergestoken. Dit gebeurde omstreeks 14.45u aan de Santopolderweg.

Vernomen wordt dat de chauffeur en de bijrijder voor een winkel stopten om goederen aan te leveren. Tijdens hun werkzaamheden kwamen twee rovers op hen af gewapend met een mes. De chauffeur rende weg, maar zijn bijrijder werd door het duo aangevallen. Hij is gestoken in zijn arm.

Na de daad stapten beide verdachten in een gereedstaand voertuig en reden weg. Vernomen wordt dat de vluchtauto eerder betrokken is geweest bij een onlangs gepleegde beroving, waarbij vader en dochter werden overvallen en beroofd van een fors geldbedrag.

De politie van Santodorp is ter plaatse voor onderzoek. Het gewonde slachtoffer wordt per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het is vooralsnog niet bekend wat de buit is. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.