Justitieel Interventieteam treft vliegtuig aan in omgeving Saraban

Het Justitieel Interventieteam (JIT) in Suriname, heeft woensdagmiddag na informatie te hebben uitgewerkt, een vliegtuig in delen aangetroffen in de directe omgeving van Saraban op weg naar West-Suriname.

Onderzoek in de nabije omgeving leverde geen relevante zaken op. Aan de hand van de aangetroffen situatie blijkt dat het vliegtuig al enige tijd daar zou hebben gestaan, omdat het overwoekerd was door hoog wied.

Verder zijn ter plaatse ook containers aangetroffen. Dit duidt erop dat men het toestel ter plaatse middels een snijbrander in delen zou hebben gesneden. Het onderzoek wordt voortgezet.