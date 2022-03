Bewoners Matta barricaderen weg naar West-Suriname

Bewoners van het Inheemse dorp Matta hebben zojuist onder leiding van kapitein Url Tapoto van Pikin Saron, de weg naar West-Suriname gebarricadeerd voor vrachtverkeer met een laadvermogen van meer dan 4 ton.

Vanwege de aanhoudende regens verkeert de weg in een zeer slechte staat. In opdracht van districtscommissaris (dc) Marlene Joden van Para mag er voorlopig geen zwaar materieel over de weg. Ondernemers hebben tot en met donderdag 10 maart 00.00 uur de gelegenheid om hun vrachtwagens uit het gebied te halen.

De plaatselijke bewoners zijn de situatie al beu en hebben op eigen houtje het verkeer voor alle vrachtwagens met een laadvermogen van meer dan 4 ton gebarricadeerd. De gezagsdragers onder leiding van kapitein Tapoto, Ivanildo Joenakame kapitein van Bigi Poika en de overigen van West-Suriname eisen per direct dat een vertegenwoordiger van de regering ter plaatse moet verschijnen, anders wordt de barricade niet opgeheven.

Waterkant verneemt van enkele ondernemers dat de dc afgelopen zaterdag een bericht in een appgroep plaatste dat het verkeer voor vrachtwagens zoals bovenvermeld vermogen, zou worden afgesloten. De gedupeerde ondernemers geven aan dat er nooit een officiële bericht of een bekendmaking is geweest namens de dc. “Gewoonzo wordt de weg vandaag gebarricadeerd onder leiding van een dorpskapitein. De burgermoeder was dinsdagavond reeds op de hoogte gesteld hierover, want er was melding van gemaakt in de groepsapp”, zegt een gebelgde ondernemer.

Op het moment van schrijven is de politie van Zanderij ingeschakeld om de orde op de locatie te handhaven.