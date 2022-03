30-jarige man na dodelijk verkeersongeval Kuifmanweg in verzekering gesteld

De 30-jarige Safero R., die op maandag 7 maart betrokken was bij het dodelijk verkeersongeval aan de Kuifmanweg in Suriname, is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Bij het ongeval kwam de 29-jarige Livio Tolud (foto) om het leven.

Op die bewuste nacht reden Safero en Tolud in een voertuig over de bovenvermelde weg. Door tot nog toe onbekende reden raakte de wagen van de weg en belandde op z’n kop in de goot. Tolud kwam ter plaatse te overlijden. Safero die zich veilig kon stellen, maakte zich uit de voeten en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter.

De ingeschakelde politie van Rijsdijk die de melding middernacht binnenkreeg, trof het voertuig in de goot aan. Van Safero ontbrak elk spoor. Tolud die nog in het voertuig zat met zijn hoofd in het water, werd met behulp van omstanders uit de goot gehaald. Hij was niet aanspreekbaar en werd langs de weg geplaatst. Voor de komst van de ambulance vertoonde hij geen teken van leven meer. Een arts stelde de dood vast.

De politie kreeg later een melding dat de gevluchte Safero zich aan de Langagrasiestraat bevond. Na de melding deden de wetsdienaren het adres aan, maar troffen hem daar niet aan. Later in de ochtend toen Safero zich wederom naar huis begaf, werd hij door een familielid overgebracht naar het politiebureau Rijsdijk.

Vanwege het feit dat Safero de plaats des onheils had verlaten, is hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Vermoedt wordt dat hij de bestuurder is geweest. De verdachte ontkent dit met klem. Hij beweert in paniek te hebben gehandeld en de plaats te hebben verlaten. Hangende het onderzoek blijft hij in arrest.