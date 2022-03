Veroorzaker aanrijding doorgereden; politie zet achtervolging in

Op de kruising van de Pengel- en Eddy Brumastraat in Suriname, heeft zich maandagavond rond 18.30u een aanrijding voorgedaan tussen twee voertuigen. De veroorzaker is na het verkeersongeval doorgereden.

De bestuurder van een Toyota Passo reed over de Pengelstraat toen een Ist, die over de Brumastraat richting Oranjelaan reed, geen voorrang aan de Passo verleende met de aanrijding als gevolg.

Door de botsing draaide de Ist 180 graden op de weg en scheurde daarna met hoge snelheid richting Fred Derbystraat. De politie die in de directe omgeving was zette een achtervolging in. Of de autobestuurder is achterhaald is vooralsnog niet bekend.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Centrum is ingeschakeld om de zaak te onderzoeken.