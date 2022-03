Purple movement houdt stille protestactie voor kabinet van de president

De vrouwenorganisatie Purple movement houdt vandaag van 06.00 uur tot 18.00 uur een stille protestactie bij het standbeeld van Mama Sranan voor het kabinet van de president.

NDP-topper Amazad Abdoel zegt dat de actie als thema heeft nationale rouwdag voor vrouwen in Suriname. Vrouwen zullen in de gelegenheid worden gesteld om hun medeleven te tonen op deze dag en solidair te zijn met de erbarmelijke leefomstandigheden van de vrouw nu in Suriname.

Volgens de ex-parlementariër heeft het desastreus en rancuneus beleid van de regering Santhoki-Brunswijk grote gevolgen voor het leven van de vrouw. “De dagelijkse prijsstijgingen kan de vrouw niet meer aankijken. Basiszorg voorzieningen vallen nu uit voor vrouwen en meisjes. Economische afhankelijkheid is nu groter geworden dan voorheen”.

Abdoel heeft mensen via sociale media opgeroepen om de actie te ondersteunen omdat naar zijn zeggen ‘neks no mang seti’.