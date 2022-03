Oplegger met 40 voet container gekanteld in Coronie

Dinsdagochtend is een oplegger met daarop een 40 voet container gekanteld in Suriname. Dit gebeurde rond 05.45u aan de J.S.P Kraagweg in Coronie.

De vrachtwagenbestuurder reed vanuit Paramaribo in de richting van Nickerie. Gekomen ter hoogte van kilometer 104 maakte de bestuurder een sanitaire stop. Nadat hij zou oprijden kantelde de oplegger door tot nog toe onbekende reden.

De bestuurder was ten tijde van het ongeval alleen in het voertuig. Hij kwam met de schrik vrij en vermoedt dat het deel is gekanteld, vanwege een technische mankement aan de trailer. Hoogstwaarschijnlijk was het achterste gedeelte van de container losgeraakt.

De politie van Coronie was ter plaatse voor onderzoek.