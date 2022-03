Chauffeur en bijrijder naar SEH nadat vrachtwagen in goot belandt

Deze vrachtwagen van een leverancier, eindigde dinsdagochtend rond 11.00u in de goot langs de Mohamed Rashied Pierkhanweg in Suriname. De bestuurder en bijrijder werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Volgens de chauffeur reed hij vanuit bovenvermelde weg in de richting van Paramaribo toen hij ter hoogte van Leiding 21, door tot nog toe onbekende reden, de controle over het stuur verloor en in de goot belandde.

Beide slachtoffers kwamen na het verkeersongeval zelf uit vrachtauto. Ze klaagden van pijn en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek.

In eerste instantie verklaarde de chauffeur dat er iets mis was met de stuurinrichting. De vrachtwagen is echter nauwelijks een maand geleden gekeurd.