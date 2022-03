Blikken verf en leermiddelen gestolen van Bernadetteschool 

Bij de Bernadetteschool aan de Boterbloemstraat in Suriname, is er in het weekend ingebroken door onbekenden. De inbraak werd maandagmorgen ontdekt door de schoolleiding.

Waterkant.Net sprak hierover met het desbetreffende schoolhoofd, meneer Marto. Hij zegt dat van de kleuterafdeling twee blikken verf, elk van 5 gallon, ontsmettingsmiddelen en leermiddelen zijn weggenomen.

Verder zegt meneer Marto dat de school beschikt over twee wachters. De dienstdoende wachter van de nachtdienst kon vanwege ziekte niet aanwezig zijn.

De politie van Nieuwe Haven werd na de ontdekking terstond geraadpleegd die de aangifte opnam.