Weer gewelddadige woningoverval: gezin in slaap overvallen en beroofd

Opnieuw is een gezin in Suriname slachtoffer geworden van een gewelddadige woningoverval. In de nacht van zondag op maandag werden bewoners tijdens hun slaap overvallen door drie met vuurwapens gewapende mannen. Dit gebeurde rond 04.00u aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Paramaribo.

Uit onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat de rovers via een schutting het boven balkon hadden bereikt, waar zij het dievenijzer van hebben geforceerd. De schuifdeur van de bovenverdieping bleek niet op slot te zijn. Via die ingang verschaften de daders zich toegang tot de woning.

De slaapkamerdeuren van de slachtoffers werden ingetrapt. Het gezin bestaande uit vader ,moeder en dochter werd onder bedreiging van vuistvuurwapens beroofd van geld en sieraden. Van de heer des huizes maakten de rovers 28.000 SRD buit.

De echtgenote moest schoppen en trappen incasseren. Zij kwam door de schrik te vallen en werd daarbij door de rovers aangevallen en beroofd van een paar oorbellen. De dochter werd beroofd van een geldbedrag groot 6.400 SRD.

Het is niet bekend hoe de daders de plaats hebben verlaten. De politie van Nieuwe Haven heeft de aangifte opgenomen.