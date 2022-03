Vicepresident Ronnie Brunswijk viert vandaag 61ste verjaardag

De vicepresident (vp) van Suriname, tevens voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk (Bigi Bravo) viert vandaag zijn 61ste verjaardag.

Afgelopen jaar was op de jaardag van de vp een storm van kritiek losgebarsten nadat hij tegen alle coronamaatregelen in een feest had gegeven.

Bigi Bravo beweerde naderhand dat mensen hem slechts waren komen feliciteren en dat de COVID-19-maatregelen in acht waren genomen. Uit beelden op social media bleek dat hij had gelogen.

Brunswijk werd tijdens de Surinaamse parlementsverkiezingen van 2020 verkozen. Op 29 juni 2020 werd hij opnieuw geïnstalleerd en dezelfde dag gekozen tot voorzitter van het parlement. Op 16 juli 2020 werd hij verkozen tot vicepresident.