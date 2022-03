Man slaat buschauffeur en vernielt ruit uit boosheid

De 28-jarige D.H. heeft zaterdag uit boosheid een buschauffeur in Paramaribo geslagen en een ruit van zijn voertuig vernield. De verdachte was boos omdat de chauffeur zijn afspraak om SRD 1500 te betalen aan hem niet was nagekomen.

D.H. had een afspraak met de chauffeur over de betaling van SRD 1500. Zij ontmoette elkaar en spraken over de betaling. Op een gegeven moment liep het gesprek uit de hand. D.H sloeg de chauffeur en gooide een steen op de bus die een ruit raakte. Na de daad maakte hij zich uit de voeten.

De politie wist de verdachte aan te houden en bracht hem over naar het bureau. Hij ging vreselijk tekeer tegen de wetsdienaren. De man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De chauffeur had letsel en werd door de politie verwezen voor medische behandeling.