Diverse activiteiten stopgezet door leden ‘Operatie Veilig Suriname’

Het afgelopen weekend hebben leden van het interventie team ‘Operatie Veilig Suriname’ streng moeten optreden. De gemengde eenheid heeft illegale feesten in Paramaribo stopgezet.

Ook activiteiten bij nachtclubs werden stopgezet en de zaken werden meteen ontruimd. Het gaat in deze om onder andere Blue Grand Café en Binda Mall. De feestgangers werden opgedragen de locatie te verlaten.

Er werd ook een roadblock gehouden aan de Wilhelminastraat van 22.00u tot 24.00u, waarbij twee voertuigen in beslag zijn genomen. Het is vooralsnog niet bekend waarom de politie overging tot in beslagname van beide auto’s.

De gemengde eenheden die belast zijn met operatie ‘Veilig Suriname’ zullen steeds intensiever en effectiever optreden.