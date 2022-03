Alcohol en sigaretten ontvreemd van Accijns Controle Unit

In Suriname zijn dieven er vandoor gegaan met in totaal 13 flessen alcoholische dranken en 48 pakken sigaretten, die in beslag waren genomen en opgeslagen in het pand van het Postbedrijf te Kerkplein waar de Surinaamse Accijns Controle Unit (ACU) is gevestigd.

Deze goederen zijn niet voorzien van accijnszegels, dat wil zeggen dat er geen belasting voor is betaald. Het hoofd van de afdeling Accijns Controle Unit, Ludwig Simson bevestigt dit geval tegenover Waterkant.Net.

Hij hekelt de verkeerde berichtgeving in de media. “Er is absoluut geen sprake van diefstal van een grote partij alcoholische dranken. Het gaat om 13 flessen alcohol waaronder Chivas Regal, Absolut Vodka, Johnnie Walker Blue label en 48 pakken sigaretten”, aldus Simson. Hij vindt dat een online nieuwsdienst zonder verificatie onwaarheden heeft verkondigd over de gepleegde diefstal.

De politie van Centrum is ingeschakeld voor onderzoek. Er zijn sporen van braak aangetroffen. Twee deuren van het pand zijn geforceerd. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.