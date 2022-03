49-jarige man dood neergevallen langs de weg 

In Suriname is een 49-jarige man vanmorgen dood neergevallen langs de weg. Dit gebeurde rond 08.00u aan de Doekhieweg in Paramaribo.

Volgens een getuige liep het slachtoffer, Radjinderkoemar G., op bovengenoemde weg toen hij plotseling neerzeeg. Hij reageerde niet meer, waarna omstanders terstond de politie inschakelden.

Toen agenten ter plaatse waren, constateerden zij dat de man geen teken van leven meer vertoonde. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Het lichaam van de overledene is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.