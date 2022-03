Zoon steelt auto van 79-jarige moeder en verkoopt deze om drugs te kopen

In Suriname heeft een 55-jarige zoon een voertuig van zijn eigen moeder (79) verduisterd en verkocht voor 9.000 SRD. Afgelopen vrijdagavond is de verdachte Eric, hiervoor door de politie van Paramaribo in verzekering gesteld.

Eric is een oud bekende van de Surinaamse politie. Hij heeft zich vaker schuldig gemaakt aan diefstallen ten nadele van zijn eigen moeder. Dit keer stuurde de moeder hem met haar voertuig, een Toyota Vitz, naar een bouwmaterialenzaak.

Een elektricien was bezig werkzaamheden thuis bij haar te verrichten. Eric is met de auto vertrokken en kwam na drie dagen lopend weer thuis aan. Bij navraag gaf hij te kennen de auto van zijn moeder voor 9.000 SRD te hebben verkocht en het geld te hebben verbrast aan drugs.

De moeder die de situatie van haar zoon meer dan beu is, stapte naar de politie en deed aangifte tegen hem. De politie arresteerde de man vrijdag en stelde hem na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering.

Op aanwijzing van Eric is de heler die de wagen had gekocht, achterhaald. Deze is na verhoor met een berisping heengezonden. Het voertuig is terecht. Hangende het onderzoek blijft Eric in arrest.