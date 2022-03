Uitvaart en stille wake voor overleden 14-jarige Jairon

Gisteren vond in Tilburg de uitvaart plaats van Jairon Manuela: de 14-jarige jongen wiens levenloze lichaam vorige week in het Belgische Turnhout werd aangetroffen. Hij lag bijna 2 maanden dood in bed nadat hij geen medische hulp kreeg van zijn 43-jarige vader Rennhly M. en 5 andere volwassen die in hetzelfde huis woonden.

Omdat de begrafenis zaterdag in intieme kring werd gehouden (foto), was er op zondag 6 maart een stille wake waar familie en vrienden aan deelnamen. Onder hen ook Jairon’s moeder Danica. Ongeveer vijftig familieleden en vrienden legden kaarsen neer, hielden een minuut stilte en applaudisseerden voor Jairon.

Zijn lichaam werd vorige week vrijdag ontdekt in een huurwoning te Turnhout. De jongen was al overleden sinds begin januari. Jairon zou ziek geworden zijn en snel achteruitgegaan zijn, maar in plaats van een dokter te raadplegen, richtte zijn vader zich tot zijn geloof. Al die tijd hadden de zes volwassenen in het huis, onder wie Jairons vader, niets gemeld.

Een verslag van de stille wake met familie en vrienden is hier te zien in de Belgische krant Het Nieuwsblad.