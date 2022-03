Moeder treft 3-jarig zoontje dood in bed aan

In Suriname heeft een moeder haar 3-jarig zoontje zaterdagmorgen dood in bed aangetroffen. Dit vond plaats in het district Wanica.

De moeder ontdekte in de ochtend rond 08.30u dat het kind niet meer bewoog. De politie van het ressort werd ingeschakeld, die voor onderzoek ter plaatse ging. Een ingeschakelde arts stelde natuurlijke dood vast.

Vernomen wordt dat de peuter sedert geboorte ziek was. Hij was onder behandeling van een kinderarts en een neuroloog.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijkje van de jongen afgestaan aan de nabestaanden.