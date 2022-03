VIDS had informatiewisseling met Trio-gezagsdragers

Granman Jimmy Toeroemang van de Trio-Inheemsen blijft hameren op de wettelijke erkenning van de collectieve grondenrechten. Daarom moedigt hij de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) aan om door te gaan met deze strijd.

Dat kwam afgelopen zondag naar voren tijdens het bezoek van een VIDS-delegatie, bestaande uit bestuursleden dorpshoofd Carlo Lewis (Apoera), dorpshoofd Joan van der Bosch (Pikin Poika) en Mending Misika, medewerker van Bureau VIDS, aan Kwamalasamutu. “De granman heeft benadrukt dat de grond en alles daarop onlosmakelijk verbonden is met de Inheemsen en dit bestaansrecht mag niet in gevaar komen”, zegt Van der Bosch.

De VIDS-delegatie had in het afgelopen weekend een informatiewisseling over de conceptwet Collectieve Rechten Inheemse volken en Tribale volken met Toeroemang en acht dorpshoofden van de stam der Trio. VIDS presenteerde daarbij haar visie en standpunt over deze wet. Ook de conceptwet Grondconversie is ter sprake gekomen. “We willen de grondconversie niet, omdat die voor meer grondproblemen zal zorgen in Inheemse gebieden”, aldus Van der Bosch.

Ook is gesproken over de afvaardiging van de Trio-stam aan de 8ste VIDS-conferentie in augustus 2022. De granman zal de vertegenwoordigers van de Trio-Inheemsen te zijner tijd aangeven.

Granman Toeroemang stelt de samenwerking met VIDS zeer op prijs. Hij haalde aan dat hij samen met het traditioneel gezagsorgaan van de Inheemsen in november de goudwinningsactiviteiten in het gebied van de Trio heeft aangekaart bij de regering. Tijdens gesprekken met de regering is deze kwestie onder de aandacht van de beleidsmakers gebracht. VIDS praat hierover woensdag met de Commissie Ordening Goudsector (OGS).

Tijdens het bezoek aan de granman zijn er documenten verstrekt aan het traditioneel gezag van de Trio. Het gaat om de conceptwet Collectieve Rechten Inheemse volken en Tribale volken, slotverklaring van de VIDS-miniconferentie (die in december is gehouden), presentatie van VIDS bij de workshop van De Nationale Assemblee op 16 februari en de petities met betrekking tot de conceptwet Grondconversie. Met deze documenten in hun bezit, kunnen de traditionele gezagsdragers weloverwogen standpunten innemen ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen tijdens bezoeken van regeringsfunctionarissen.