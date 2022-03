Kapitein aangehouden voor mishandeling en dreiging met intimidatie schoten 

In Suriname is de 44-jarige kapitein van een vissersboot in verzekering gesteld, omdat hij een arbeider op een vissersboot heeft mishandeld. Daarnaast loste hij intimidatie schoten met de bedoeling het slachtoffer vrees aan te jagen.

Deze zaak deed zich op maandag 31 januari voor op de rivier. De arbeider had geen andere keus dan de slagen te incasseren. Hij kon op dat moment op niemand een beroep doen voor hulp en wachtte totdat de boot in Paramaribo aanmeerde.

Hij snapte nadien naar de politie en deed aangifte tegen de kapitein X.Z. Het slachtoffer vertoonde kneuzingen aan zijn borst en schouderblad. Na een maand meldde de kapitein zich afgelopen donderdag aan bij de politie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.