Drie verdachten aangehouden met meer dan 3.000 krapé-eieren

De politie in Suriname heeft de Guyanese verdachten Vishnu N.(41), Safrash M. (25) en Totaram P. (31) aangehouden en in verzekering gesteld terzake overtreding van de jachtwet en de wet economische delicten.

Op woensdag 2 maart werden op de verdachten Vishnu en Safrash in totaal 3.015 krapé-eieren aangetroffen en in beslag genomen. Ze waren niet lang terug per boot aangemeerd bij de steiger meer bekend als Kabel te Nieuw Amsterdam.

De politie van Nieuw Amsterdam kreeg een tip binnen en werkte terstond de informatie uit. Ter plaatse werden beide verdachten aangehouden. Ze werden samen met de in beslag genomen zeeschildpad eieren overgebracht naar het bureau.

Op aanwijzing van het duo is de derde verdachte Totaram alias Ryan aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) werd het trio in verzekering gesteld.

In opdracht van het OM zijn de in beslag genomen krapé-eieren vrijgegeven aan de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) ter vernietiging.