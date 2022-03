Diefstal en poging tot brandstichting in OW gebouw

Onverlaten hebben in de nacht van woensdag op donderdag diefstal gepleegd bij het ministerie van Openbare Werken aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat in Suriname. Daarbij werd ook getracht het gebouw in brand te steken.

Hedenmorgen ontdekte men schroeischade op de tweede verdieping bij een houten deur van de afdeling Project Monitoring Administratie(PMA). Na de melding reed de politie van Flora derwaarts voor onderzoek.

Ter plaatse werden een deels afgebrande bezem en verbrande papieren bij de deur aangetroffen. Vernomen wordt dat een deurmat in brand is gestoken, bij een ruimte waar er belangrijke documenten zijn opgeslagen. In een ander vertrek is een microwave buitgemaakt.

Op basis van de aangetroffen situatie bestaat het vermoeden dat men vuur bij de deur aanmaakte met de bedoeling het gebouw in brand te steken. Dit is echter niet gelukt, daar de deur van hardhout is vervaardigd.

Opvallend is dat geen van de drie bewakers iets hebben opgemerkt. Er zijn bovendien geen sporen van braak aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om interne bewakers die ook over een sleutel van het pand beschikken. Het onderzoek duurt voort.