Clarence Seedorf is moslim geworden

De Surinaams-Nederlandse oud-voetballer Clarence Seedorf heeft zich tot de islam bekeerd. Dat heeft hij vandaag zelf bekend gemaakt.

Seedorf, die in Dubai woont, is onlangs in het huwelijk getreden met de islamitische zakenvrouw Sophia Makramati (foto).

“Ik ben erg blij en verheugd om me aan te sluiten bij alle broeders en zusters over de hele wereld. Vooral mijn schattige Sophia heeft me meer diepgang geleerd over de islam” zei de in Suriname geboren Seedorf op Instagram.

Hij heef verder aangegeven dat hij geen Moslim naam aanneemt, maar zijn eigen naam houdt.