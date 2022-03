Het nationaal voetbalelftal van Suriname (Natio) speelt op zondag 27 maart tegen FA Thailand, het nationaal elftal van Thailand.

De Surinaamse voetballers arriveren op 22 maart in Thailand. Natio heeft dan een trainingskamp. De wedstrijd wordt vijf dagen later gespeeld in de hoofdstad Bangkok.

De details zijn nog niet bekend. Ook heeft de SVB nog niets officieels naar buiten gebracht. De eerste informatie werd vanmiddag bekend gemaakt door Dion Brunings.